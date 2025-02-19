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Экономика

Количество малых и средних предприятий увеличилось на 20 процентов в Кыргызстане

Количество малых и средних предприятий увеличилось на 20 процентов в Кыргызстане в прошлом году. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что в 2024-м зарегистрировано 18 тысяч 100 субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 20 процентов больше, чем в 2023 году (15 тысяч 100).

Самое большое количество действующих малых и средних предприятий ожидаемо работают в Бишкеке — 11 тысяч 921. В Чуйской области таковых зарегистрировано 1 тысяча 974. Далее следуют Ош (1 тысяча 243), Джалал-Абад (860), Ошская область (625), Иссык-Куль (535), Баткен (376), Талас (356) и Нарын (249).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320365/
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