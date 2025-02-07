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Экономика

Экономист назвал необоснованными заявления депутата о «завышении» ВВП

Кандидат исторических наук и докторант по экономике КРСУ Бахтияр Игамбердиев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором раскритиковал недавние заявления депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова относительно методологии расчета валового внутреннего продукта.

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Бахтияр Игамбердиев подчеркивает, что используемая в Кыргызстане методология расчета ВВП соответствует международным стандартам, разработанным ООН, МВФ и Всемирным банком. Он объясняет разницу между номинальным и реальным ВВП, отмечая, что учет инфляции является стандартной мировой практикой.

По словам эксперта, заявления нардепа о необходимости «изменить методику расчета ВВП» и об «искусственном завышении» показателей из-за инфляции являются необоснованными и вводящими в заблуждение. Он указывает, что официальные данные по росту ВВП республики подтверждаются независимыми международными организациями.

Бахтияр Игамбердиев добавил, что критика Султанбая Айжигитова основана на неверной информации и вредит государству, снижая доверие к госорганам и отвлекая экспертов от реальной работы. Он призывает депутата к конструктивному диалогу и изучению основ макроэкономики вместо выдвижения необоснованных обвинений.

Напомним, ранее Султанбай Айжигитов выражал обеспокоенность по поводу экономических показателей, предоставляемых кабмином. Он считает, что эти показатели «раздуты» и не отражают реального положения дел в экономике страны. Главный объект критики — данные о росте ВВП. Народный избранник утверждает, что заявленный кабмином двукратный рост номинального ВВП с 2021 по 2023 год не соответствует действительности, так как значительная часть этого повышения обусловлена инфляцией, а не реальным увеличением производства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319246/
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