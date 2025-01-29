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Экономика

Временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов продлят еще на полгода

Временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов продлят еще на полгода. С инициативой выступает Министерство экономики и коммерции.

В ведомстве подготовили проект соответствующего постановления кабмина, который вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что за 2023 год экспорт отходов и лома черных металлов произведен только в Российскую Федерацию в объеме 35,4 тонны.

За январь — ноябрь 2024-го экспорт отходов и лома черных металлов произведен так же только в Россию в объеме 5 тонн.

Проект постановления кабмина предусматривает повторное введение временного запрета на вывоз (экспорт) лома и отходов черных металлов (классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС) из Кыргызской Республики.

В настоящее время на территории страны действуют пять компаний, имеющих собственное литейное производство общей мощностью переработки около 490 тысяч тонн в год, — ОсОО «Металл-Кен», ОсОО «Азия Сталь», ОсОО «МПЗ «Фрунзе», ОсОО «Лахор Стилл Милс» и ОсОО «Вулкан плюс».

В связи с нехваткой сырья для отечественных предприятий, а также учитывая объем импорта завозимого сырья с территории государств ЕАЭС, ранее установлен полный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов, который систематически продлевался.

Напомним, что вывоз (экспорт) готовой продукции из лома и отходов черных металлов в результате переработки не запрещен.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318303/
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