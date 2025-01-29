В Узбекистане официально заработала криптобиржа Binance

В Узбекистане официально заработала совместная платформа Coinpay и Binance. Об этом сообщила пресс-служба криптобиржи.

По ее данным, проект реализовали при участии Национального агентства перспективных проектов при президенте страны. Платформа — первый подобный сервис, который интегрировали в правовую систему Узбекистана.

Он позволяет пользователям пополнять и выводить средства в национальной валюте через банковские карты и локальные платежные системы. Кроме того, пользователи получают доступ к широкому спектру услуг Binance.

Операции с криптоактивами должны проводиться только через официальную ссылку на сайте. Использование сторонних P2P-платформ или иных сервисов будет считаться правонарушением.

Ранее Binance согласилась оплатить штраф за нарушение законодательства Узбекистана в сфере оборота криптоактивов в размере 300 базовых расчетных величин.

Binance и другие криптобиржи были заблокированы на территории Узбекистана с лета 2022 года в связи с отсутствием лицензии на работу в стране.

С 1 января 2023 года в Узбекистане разрешили покупку, продажу и (или) обмен криптовалюты исключительно через национальных провайдеров услуг. В свою очередь, Coinpay получила лицензию на осуществление деятельности криптобиржи в начале ноября 2023 года.