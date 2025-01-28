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Экономика

Массовая депортация мигрантов из США может обойтись почти в $1 триллион — FT

Массовая депортация нелегальных мигрантов, предложенная президентом Дональдом Трампом, может обойтись почти в $1 триллион и занять более десяти лет, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Американского совета по вопросам иммиграции.

Как указывает издание, в настоящее время в США проживают около 11 миллионов человек без постоянного юридического статуса, что делает реализацию такого плана крайне сложной.

Среди ключевых проблем эксперты выделяют перегруженность системы депортации. Например, в 2024 году депортировано рекордное число мигрантов за последние десять лет — 271 тысяча 484 человека. Депортация миллионов людей потребует значительного расширения текущих возможностей.

Юридические сложности также являются серьезным барьером. Ускорение процесса депортации может столкнуться с судебными исками и сопротивлением правозащитных организаций, а также отдельных штатов. Кроме того, реализацию плана осложняет недостаток мест для содержания депортируемых. В настоящее время Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) располагает лишь 41,5 тысячи мест в специализированных центрах. Строительство новых центров содержания потребует значительных финансовых вложений.

Международные отношения добавляют новые вызовы. Некоторые страны отказываются принимать депортированных мигрантов из Соединенных Штатов, что затрудняет процесс их возвращения на родину.

Эксперты также указывают, что масштабная депортация может нанести серьезный ущерб американской экономике и обществу. Финансовые затраты на ее реализацию, по оценке FT, включают расходы на расширение возможностей ICE, строительство новых центров содержания, юридические издержки и другие статьи.

Таким образом, реализация обещаний Дональда Трампа по массовой депортации сталкивается с многочисленными финансовыми, логистическими и юридическими препятствиями, ставя под сомнение их осуществимость и эффективность.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318199/
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