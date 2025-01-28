Нацбанк хочет изменить правила онлайн-кредитования. Коротко о новшествах

Национальный банк Кыргызстана вынес на обсуждение проект постановления, призванный расширить структуру онлайн-кредитования и уменьшить риск мошенничества.

Ранее НБ КР установил лимиты для онлайн-кредитов: 200 тысяч сомов по договору с простой электронной подписью и 300 тысяч сомов — с усиленной. Для клиентов, прошедших удаленную идентификацию по видеосвязи, лимит составлял всего 15 тысяч сомов. Эти ограничения ввели для минимизации кредитных рисков, но они сдерживали развитие цифрового кредитования.

Как отмечается, рост мошеннической активности потребовал от Нацбанка принять более действенные меры. Постановлением от 27 ноября 2024 года ввели так называемый «период охлаждения» — минимальный временной промежуток между заключением кредитного договора онлайн и перечислением средств заемщику.

Это давало гражданам время на обдумывание решения и возможность отменить сделку в случае подозрения на мошенничество.

Проект нового постановления вносит существенные коррективы в правила онлайн-кредитования. Ключевым нововведением является увеличение предельной суммы онлайн-кредита до 500 тысяч сомов (или эквивалент в иностранной валюте).

Однако это послабление касается исключительно целевых кредитов, средства по которым перечисляют напрямую продавцу товаров или услуг.

Такой подход, по мнению НБ КР, имеет ряд преимуществ:

Стимулирование малого и среднего бизнеса. Расширение программ рассрочки повысит доступность товаров и услуг для населения, что подстегнет развитие предпринимательства.

Целевое использование средств. Перечисление денег напрямую продавцу исключает возможность их нецелевого использования заемщиком.

Минимизация рисков. Обязательное наличие договора между банком и продавцом (юридическим лицом или ИП) повышает прозрачность операций и снижает риски мошенничества.

Проект постановления также уточняет минимальные сроки «периода охлаждения» для онлайн-кредитов, не связанных с целевыми покупками:

4 часа для кредитов от 50 тысяч 1 сома до 100 тысяч сомов;

12 часов для кредитов свыше 100 тысяч сомов.

Для целевых кредитов, когда средства перечисляют напрямую продавцу, «период охлаждения» не применяется.