В Ташкенте обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1

27 января в Ташкенте состоялся круглый стол, в котором приняли участие министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов. В мероприятии также участвовали представители Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Основной темой обсуждения стало дальнейшее развитие проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызской Республике — ключевого регионального проекта, реализуемого совместными усилиями трех стран.

Проект Камбаратинской ГЭС-1 с расчетной мощностью 1 тысяча 860 мегаватт рассматривается как стратегически важный для региона. Таалайбек Ибраев назвал его «проектом века», отметив высокий интерес со стороны международных финансовых институтов и партнеров. По его словам, прошедшие в 2024 году встречи в Вене, Брюсселе и Вашингтоне способствовали продвижению проекта и привлечению международной поддержки.

Казахский замминистра Сунгат Есимханов подчеркнул, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 укрепит региональное сотрудничество и станет значимым шагом в развитии энергетической инфраструктуры Центральной Азии. Министр энергетики РУз Журабек Мирзамахмудов выразил готовность Узбекистана содействовать реализации проекта, который улучшит энергетическую безопасность, водное управление и ускорит переход к зеленой экономике.

Стороны обратились к Всемирному банку за содействием в подготовке и финансировании строительства Камбаратинской ГЭС-1. В настоящее время кыргызская сторона в рамках технической поддержки Всемирного банка проводит комплексные мероприятия по актуализации технико-экономического обоснования. Это включает оценку технической, экономической, финансовой, экологической и социальной составляющих проекта, а также выполнение других ключевых мероприятий и исследований, необходимых для его реализации.

«Всемирный банк подтвердил готовность поддержать правительства трех стран в их стремлении обеспечить стабильное энергетическое будущее региона, ускорить экономический рост и улучшить качество жизни своих граждан. Мы продолжим оказывать техническую помощь в реализации строительства Камбаратинской ГЭС-1. Совместно с другими международными партнерами по развитию мы работаем над привлечением финансирования, необходимого для воплощения проекта в жизнь», — отметила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.

«В ходе встречи министры энергетики трех стран достигли соглашения по ключевым принципам совместной разработки и реализации строительства Камбаратинской ГЭС-1. Были определены основные этапы и утверждена структура реализации проекта. Стороны также подчеркнули важность регулярных встреч на уровне министров и с участием международных доноров для обеспечения координации, сотрудничества и стабильного прогресса в реализации проекта», — говорится в сообщении.