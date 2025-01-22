Инфляция и настроения потребителей в Кыргызстане. Что изменилось в 2024 году

В декабре 2024 года ситуация с потребительской уверенностью в Центральной Азии была разной. В Казахстане она выросла, а в Таджикистане упала. В Кыргызстане и Узбекистане изменений не было. В большинстве стран инфляционные настроения немного улучшились, а ожидания девальвации снизились, хотя в Казахстане они остаются высокими из-за ослабления тенге.

По итогам года Кыргызстан показал рост, в то время как в Узбекистане ситуация ухудшилась. Таджикистан остался лидером, но тоже столкнулся с некоторыми проблемами. В Казахстане уверенность почти не изменилась. Все страны региона еще остаются в пределах положительных оценок.

Редакция 24.kg делает обзор экономической ситуации Кыргызстана на основе исследования компании Freedom Finance Global.

Отметим, аналитики компании собирают данные из 3,6 тысячи анкет в Казахстане и Узбекистане, 1,6 тысячи в Кыргызстане и 1,2 тысячи в Таджикистане.

Уверенность потребителей

В декабре индекс потребительской уверенности в Кыргызстане практически не изменился, снизившись всего на 0,1 пункта до 138,5. Жители стали хуже оценивать условия для крупных покупок, но это компенсировалось их более оптимистичными прогнозами на будущее.

В целом 2024 год был успешным для страны: индекс уверенности вырос на 8,3 пункта благодаря улучшению взглядов на экономическую ситуацию.

Справка 24.kg Индекс потребительской уверенности (CCI) — показатель, который отражает, как люди в стране оценивают текущее состояние экономики и личных финансов, их ожидания на будущее. Если индекс высокий, значит, люди чувствуют себя уверенно и готовы тратить деньги, например на крупные покупки. Если индекс низкий - люди больше беспокоятся о будущем и предпочитают меньше тратить.

Условия для крупных покупок

В декабре люди стали меньше считать время подходящим для крупных покупок: индекс снизился на 5,4 пункта до 99,5 — самого низкого значения с апреля 2024 года. Несмотря на это, Кыргызстан по-прежнему лидирует в Центральной Азии. За год показатель вырос на 9,3 пункта.

Чуть меньше людей считают условия хорошими для крупных расходов: доля таких снизилась с 43,5 процента в ноябре до 40,4 процента в декабре. Однако по сравнению с концом 2023 года, когда таких было 36,8 процента, рост все же есть.

Оптимизм снизился во всех возрастных группах. Больше всего это заметно среди молодежи до 29 лет, где доля тех, кто считает время подходящим для крупных покупок, упала с 51,1 процента в ноябре до 45,1 процента в декабре. В то же время молодежь остается самой оптимистичной группой. У других возрастных групп падение было небольшим, от 1 до 1,7 пункта. Самый низкий уровень оптимизма среди людей 45–59 лет — только 35,5 процента считают условия благоприятными.

По регионам ситуация разная. В Джалал-Абадской и Ошской областях оптимизм снизился больше чем на 10 пунктов. В Чуйской области, хотя уровень оптимизма остается самым низким, показатель вырос с 29,3 процента до 35,8 процента. Лидером снова стала Таласская область, где 48 процентов считают условия подходящими для крупных покупок, хотя это на 7,5 пункта меньше, чем в ноябре. За 2024 год ухудшение наблюдается только в Джалал-Абадской области.

Прогнозы по экономике

В декабре прогнозы по улучшению экономики стали еще оптимистичнее: индекс вырос на 2,8 пункта и достиг рекордных 160,7. Теперь 69,5 процента жителей уверены, что экономика улучшится, тогда как в ноябре таких было 67 процента. За весь 2024 год доля оптимистов выросла на 4,4 процента.

Во всех возрастных группах наблюдается рост оптимизма. Наибольший прирост показали люди 45–59 лет: 70 процента из них ожидают улучшений, тогда как в ноябре было 66,7 процента. Однако самый высокий уровень оптимизма остается у людей старше 60 лет — 74,6 процента (+1,7 пункта за месяц).

Меньше всего оптимистов среди молодежи до 29 лет, где 67,2 процента ожидают улучшений, что немного выше ноябрьских 66,1 процента.

Прогнозы по изменениям экономической ситуации в регионах показали смешанную картину. В пяти из девяти регионов оптимизм снизился, но в большинстве случаев падение было небольшим. Исключение — Иссык-Кульская область, где доля оптимистов сократилась с 76,4 процента до 69,3 процента. Худший результат в декабре зафиксирован в Таласской области, где показатель составил 61 процента.

В то же время Джалал-Абадская область показала самый заметный рост: доля положительных ожиданий выросла почти на 11 процентов, достигнув 78,8 процента. В Нарынской области этот показатель увеличился на 8 процентов.

За 2024 год Баткенская и Таласская области показали снижение оптимизма, несмотря на общий рост в стране.

Ожидание инфляции

В декабре инфляционные оценки почти не изменились после роста в ноябре. Доля тех, кто ощутил резкий рост цен за месяц, немного снизилась с 32,7 до 32,3 процента. Однако за прошедший год 51,1 процента респондентов отметили ускорение роста цен, что немного больше, чем в ноябре (49,6 процента). Ноябрьские опасения оказались оправданными: официальные данные показали, что годовая инфляция выросла с 4,8 процента до 5,7 процента, в основном из-за подорожания овощей.

Инфляционные ожидания на будущее немного снизились. Только 12,4 процента опрошенных ожидают более быстрого роста цен в следующие 12 месяцев (против 13,8 процента в ноябре), а тех, кто предсказывает резкий рост цен в январе, стало 9,7 процента вместо 10,2 процента.

Мясо и птица продолжают оставаться на первом месте по росту цен, и так уже четыре месяца подряд. Это отметили 46,9 процента опрошенных, что немного меньше, чем в ноябре. Среди других товаров, которые подорожали, — растительное масло (46,3 процента), мука (44,9 процента) и овощи с фруктами (41 процент). Эти товары остаются на верхних позициях уже 16 месяцев. Единственное значительное изменение — снижение упоминаний сахара и соли, их стали упоминать на 3,1 процента реже.

Ожидания по девальвации улучшились

В декабре кыргызский сом ослаб всего на 0,2 процента, что заметно меньше, чем в октябре и ноябре. На этом фоне ожидания по девальвации улучшились. Если в ноябре 30,1 процента жителей предполагали, что сом ослабнет за год, то в декабре таких стало 27 процента.

Что касается курса доллара в краткосрочной перспективе, доля пессимистов, ожидающих его роста в течение месяца, снизилась с 21,8 до 18,3 процента.