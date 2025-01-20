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Экономика

ЕБРР в 2024 году инвестировал в Центральную Азию 2,26 миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2024 году инвестировал в Центральную Азию 2,26 миллиарда евро, реализовав 121 проект в шести странах региона. С привлечением дополнительных 784 миллионов евро от партнеров общий объем инвестиций превысил 3 миллиарда евро.

Как пишет politik.uz, основными получателями инвестиций ЕБРР стали Узбекистан и Казахстан, привлекшие 938 миллионов евро и 913 миллионов евро соответственно. Эти государства заняли пятое и шестое места в мировом рейтинге по объему вложений.

В других государствах Центральной Азии ЕБРР инвестировал 264 миллиона евро в Монголию, 88 миллионов евро в Таджикистан и 52 миллиона евро в Кыргызстан.

Более половины средств (61 процент) направлено на поддержку устойчивой инфраструктуры. Около 24 процентов кредитов предоставлено местным банкам для поддержки малого и среднего бизнеса, женщин и молодых предпринимателей, а также проектов по климатической устойчивости. Остальные 15 процентов средств направлены на поддержку корпоративных клиентов.

Как отмечает издание, ЕБРР остается крупнейшим зеленым финансистом в регионе, направляя 58 процентов своих инвестиций на проекты в области зеленой экономики.

С 1994-го накопленные инвестиции ЕБРР в Казахстане превысили 10 миллиардов евро, в Узбекистане — 5 миллиардов евро. Таджикистан и Кыргызстан за этот период привлекли более 1 миллиарда евро каждый.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317227/
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