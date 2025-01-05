Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные

Все переводы, превышающие 100 тысяч рублей, по закону попадают в зону повышенного внимания российских банков. Они применяют несколько критериев, по которым могут отнести транзакцию в разряд подозрительных. Об этом пишет Банки.ру

«В рамках антиотмывочного закона РФ финансовые организации должны обращать внимание на операции по списанию (и зачислению) средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 миллиона рублей в месяц — таковы рекомендации Центробанка России. Помимо рекомендаций ЦБ РФ, финансовые организации могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций. Это означает, что сомнительным может быть признан, к примеру, перевод и на меньшую, чем 100 тысяч рублей в сутки, сумму», — поясняет аналитик Эряния Бочкина.

Как отмечает издание, помимо суммы перевода, финансовые организации учитывают еще ряд параметров в соответствии с рекомендациями Центробанка РФ. Так, банк заинтересуется клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, имеет более десяти получателей — физических лиц в сутки и/или более 50 — в месяц, слишком быстро отправляет только что полученные средства (менее одной минуты между зачислением и переводом).

Кроме того, финансовые организации обращают внимание на карты, с которых осуществляется перевод. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг, обеспечивающих жизнедеятельность. Также подозрительной считается карта, по которой средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10 процентов от среднедневного объема операций.