Льготный лизинг. Фермеры получили сельхозтехнику на 4,6 миллиарда сомов

В 2024 году фермеры получилит в лизинг 1 тысячу 193 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 4,6 миллиарда сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что с 2011-го, когда государство начало выдавать сельхозтоваропроизводителям технику и оборудование в лизинг на льготных условиях, выдано 7 тысяч 107 единиц на 18,2 миллиарда сомов.

Добавим, процентная ставка по льготному государственному лизингу составляет 6 процентов годовых, срок кредитования — до семи лет. Получить льготный лизинг можно в двух государственных банках — «Элдик Банк» и «Айыл Банк».