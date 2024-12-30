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Экономика

Фермерам Кыргызстана в виде льготных кредитов выдали 4,8 миллиарда сомов

По данным на 27 декабря, льготные кредиты по программе «ФСХ-12» получили 12 тысяч 83 сельхозтоваропроизводителей. Общая их сумма составила 4 миллиарда 850 миллионов 809 тысяч сомов, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Из них 10 тысяч 639 кредитов общей суммой 4 миллиарда 369 миллионов 89 тысяч сомов выдали на животноводство. На растениеводство — 1 тысяча 444 кредита на общую сумму 481 миллион 720 тысяч сомов.

Отметим, льготные кредиты по программе «Финансирование сельского хозяйства» выдают два государственных коммерческих учреждения — «Айыл Банк» и «Элдик Банк».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315771/
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