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Власть

Депутаты не выявили нарушений в выдаче кредитов фермерам со стороны «Айыл Банка»

Депутатская комиссия не выявила нарушений в выдаче кредитов фермерам со стороны «Айыл Банка». Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По ее данным, вчера, 27 февраля, состоялось заседание временной депутатской комиссии по изучению вопроса о выдаче кредитов «Айыл Банком» фермерам и предпринимателям.

Эксперт депутатской комиссии Алмазбек Даакыбаев рассказал, что в прошлом году кабинет министров выделил 5 миллиардов сомов на проект «Финансирование сельского хозяйства — 12», из них 1 миллиард 82 миллиона «Айыл Банк» предоставил в качестве кредитов 5 тысячам 781 клиенту.

По его словам, изучено 324 кредитных досье по всем регионам республики, состоялись выездные заседания депутатской комиссии в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Алмазбек Даакыбаев отметил: по итогам проверки не выявили фактов нецелевого использования льготных кредитных средств.

Председатель правления ОАО «Айыл Банк» Тилек Алимджанов сообщил, что кредитный портфель банка вырос и в 2024-м достиг 51 миллиарда сомов. В прошлом году, отметил он, 72 тысячи клиентов получили кредиты на сумму 35 миллиардов 600 миллионов сомов.

Депутаты Улугбек Ормонов и Бекмурза Эргешов заметили, что «Айыл Банк» особое внимание должен уделять предпринимателям и фермерам в регионах. Нардеп Замирбек Мамасадыков предложил ввести электронную очередь для получения льготных кредитов для обеспечения прозрачности.

Напомним, на основании постановления Жогорку Кенеша от 26 июня прошлого года создана временная депутатская комиссия по изучению вопроса о выдаче кредитов открытым акционерным обществом «Айыл Банк» фермерам и предпринимателям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321349/
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