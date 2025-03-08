Льготных кредитов на 7,9 миллиона сомов выдали фермерам Кыргызстана

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства − 13» на сегодня фермерам выдали кредитов на сумму 7 миллионов 900 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1. «Растениеводство»:

— ОАО «Элдик Банк» — 1 кредит в 700 тысяч сомов.

2. «Животноводство»:

— ОАО «Айыл Банк» — 9 кредитов на 5 миллионов 700 тысяч сомов;

— ОАО «Элдик Банк» — 2 кредита на 1 миллион 500 тысяч сомов.

Проект начали реализовывать в конце февраля. По официальным данным, в 2025 году фермерам планируют выдать кредитов под 10 процентов на общую сумму 4 миллиарда 92 миллиона 769 тысяч 440 сомов.

Отмечается, что кредиты выдают через «Айыл Банк» и «Элдик Банк» на беззалоговой основе до 300 тысяч сомов, под залог — до 1 миллиона.

По направлениям выделили следующие средства: