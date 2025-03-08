Льготных кредитов на 7,9 миллиона сомов выдали фермерам Кыргызстана

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства − 13» на сегодня фермерам выдали кредитов на сумму 7 миллионов 900 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
1. «Растениеводство»:
— ОАО «Элдик Банк» — 1 кредит в 700 тысяч сомов.
2. «Животноводство»:
— ОАО «Айыл Банк» — 9 кредитов на 5 миллионов 700 тысяч сомов;
— ОАО «Элдик Банк» — 2 кредита на 1 миллион 500 тысяч сомов.
Проект начали реализовывать в конце февраля. По официальным данным, в 2025 году фермерам планируют выдать кредитов под 10 процентов на общую сумму 4 миллиарда 92 миллиона 769 тысяч 440 сомов.
Отмечается, что кредиты выдают через «Айыл Банк» и «Элдик Банк» на беззалоговой основе до 300 тысяч сомов, под залог — до 1 миллиона.
По направлениям выделили следующие средства:
- животноводство — 1 миллиард 227 миллионов 800 тысяч сомов;
- растениеводство — 818,6 миллиона сомов;
- водосберегающие оросительные технологии — 409,2 миллиона сомов;
- лизинг сельскохозяйственной техники — 1 миллиард 637,1 миллиона сомов.