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Экономика

Инфляция, стабильный курс и банковский надзор. О чем еще рассказали в Нацбанке

Как Национальный банк Кыргызстана адаптировался к непростой геополитической ситуации в 2024 году, сохраняя стабильность, и каким был уходящий год для регулятора, рассказал заместитель председателя НБ КР Бектур Алиев. Он курирует вопросы надзора за банками и небанковскими организациями, включая их лицензирование и методологию надзора.

— Как вы оцениваете текущую финансовую и экономическую ситуацию в стране и роль Нацбанка в ней?

Экономика Кыргызстана, несмотря на внешние вызовы, демонстрирует устойчивый рост. За последние три года среднегодовые темпы роста составили около 9 процентов, что выше ожидаемого уровня. Такой результат достигнут благодаря росту потребительского спроса, увеличению инвестиций и притоку денежных переводов из-за рубежа.

Высокая активность поддерживается ростом доходов населения, увеличением объемов кредитования и стабилизацией банковской системы. За 11 месяцев 2024 года кредитный портфель банков вырос на 26 процентов, достигнув 324,9 миллиарда сомов, а депозитная база увеличилась на 33 процента, составив 575,7 миллиарда сомов. Банки имеют достаточные резервы для продолжения кредитования экономики.

Национальный банк играет ключевую роль в поддержании стабильности.

Его главная задача — контролировать инфляцию, которая за последние годы снизилась с 14,7 процента в 2022 году до 6,2 процента к концу 2024-го. Это соответствует целевому диапазону 5–7 процентов, что является важным условием для устойчивого экономического развития, создания благоприятной бизнес-среды и повышения уровня жизни.

Стабильность на валютном рынке и снижение инфляции были достигнуты благодаря сбалансированной денежно-кредитной политике. Кроме того, Национальный банк активно сотрудничает с правительством, что позволяет более эффективно координировать экономическую политику и поддерживать устойчивый рост.

— А как Национальному банку удается балансировать между стабилизацией курса сома, контролем инфляции и содействием экономическому росту?

— Все эти задачи взаимосвязаны, нельзя отделять одно от другого.

Нацбанк, обеспечивая ценовую стабильность и стабильность на валютном рынке, содействует устойчивому экономическому росту.

За экономический рост, то есть увеличение факторов производства, как правило, отвечает кабмин.

Безусловно, государственные органы и Нацбанк вносят свой вклад в общее экономическое развитие страны, при этом важным является поиск баланса при формировании экономической политики КР. В этом вопросе важна эффективная координация политик фискальных и монетарных властей.

Одним из важных результатов денежно-кредитной политики Национального банка является, повторюсь, снижение уровня инфляции более чем в два раза.

Что касается обменного курса, то напомню, что с момента обретения независимости в Кыргызстане действует режим плавающего обменного курса национальной валюты. Это означает, что курсы иностранных валют формируются на рынке исходя из спроса и предложения на них. При такой политике волатильность обменного курса как в сторону обесценения, так и укрепления является естественным процессом. При этом участие Нацбанка в этих процессах ограничивается лишь сглаживанием резких колебаний обменного курса.

Регулятор постоянно отслеживает ситуацию как на внешних финансовых, так и на внутреннем валютном рынке, и в случае необходимости принимает соответствующие меры с помощью имеющихся рыночных механизмов и инструментов денежно-кредитной политики.

Так, в начале 2024 года официальный курс доллара США по отношению к сому составлял 89,0853, и к 26 декабря 2024-го снизился на 2,34 процента, составив до 87,00 сома за один доллар США.

— Иногда бизнес воспринимает политику Нацбанка как фактор, усложняющий его работу. Что вы предпринимаете, чтобы предприниматель так не заблуждался?

— Подобные домыслы считаю некорректными. Политика НБ КР в первую очередь служит интересам всей страны, в том числе и бизнеса.

Как я уже отметил ранее, Нацбанк проводит денежно-кредитную политику страны, направленную на достижение и поддержание стабильности цен. Умеренная и предсказуемая ценовая конъюнктура является одним из необходимых условий для эффективного планирования субъектами экономики своей деятельности.

Благодаря этому в последние годы мы видим снижение инфляции и относительную стабильность обменного курса, что благоприятно сказывается на развитии экономики и бизнеса, в частности.

Ценовая стабильность создает важные условия для развития экономики, способствует созданию в стране благоприятной бизнес-среды, поддержанию инвестиционного климата, повышению уровня жизни населения, снижая неопределенность экономических субъектов при принятии решений.

— Иногда высказываются мнения, что Нацбанк стал инструментом для реализации внешних интересов, что ослабляет экономическую независимость страны. Как вы прокомментируете это утверждение?

— Деятельность Национального банка осуществляется только в интересах нашей страны и строго в соответствии с Конституцией КР, а также конституционным Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики».

Согласно этим документам, служащим Нацбанка запрещается принимать указания и инструкции от государственных органов, государственных служащих и иных лиц, противоречащие основным задачам и целям деятельности регулятора.

Напомню, что основной целью Национального банка Кыргызской Республики является достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики, а также поддержание покупательской способности национальной валюты, обеспечение эффективности, безопасности и надежности банковской и платежной систем.

— А с какими проблемами приходится сталкиваться НБ КР в рамках надзорных функций?

— Надзорная функция играет ключевую роль в достижении целей и реализации основных задач НБ КР. В частности, банковский надзор способствует обеспечению эффективности, безопасности и надежности банковской системы страны.

Стабильная банковская система минимизирует риски финансовых кризисов, таких как банкротство банков или системные проблемы с ликвидностью, которые могут повлиять на экономику в целом.

Нацбанк также следит за выполнением действующего законодательства в области банковской и финансовой деятельности, а также за соблюдением международных стандартов. Это включает в себя требования по борьбе с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма, а также мониторинг рисков, связанных с кредитованием и операциями на валютном рынке.

Банковский надзор способствует защите интересов вкладчиков и потребителей финансовых услуг. Национальный банк следит за тем, чтобы банки соблюдали требования по капитализации, ликвидности и другим важным параметрам, что снижает риск потери средств вкладчиков.

Четкий и эффективный банковский надзор повышает доверие населения и бизнеса к финансовой системе. Если граждане уверены в стабильности банков и их способности защищать их средства, они более склонны вкладывать деньги в банки.

— Кому-то такая бдительность может показаться чересчур завышенной. Вас не критикуют за это? Может, предъявляют претензии?

— Скажем так, это издержки работы, связанной с надзором. Нам приходится быть готовыми к определенным сложностям, неоднозначным реакциям, иногда даже сопротивлению. Может, именно с этим, возможно, связаны появившиеся в последние дни в социальных сетях абсурдные слухи, очерняющие меня и Национальный банк в целом.

Полагаю, что причиной появления подобных фальшивок как раз является моя текущая работа. Вполне допускаю, что существуют определенные заинтересованные группы, которым не нравится то, что делает Нацбанк в рамках надзорных функций. Но это уже, как ранее сказал, своего рода издержки работы, поэтому отношусь к подобным ситуациям философски. Как говорится, собака лает, караван идет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315676/
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