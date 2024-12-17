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Экономика

Решение кабмина: запрет на ввоз в Кыргызстан цемента снят

Запрет на ввоз (импорт) в Кыргызстан цемента снят. Соответствующее постановление подписано в кабинете министров.

Документ отменяет временный запрет на ввоз портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров (за исключением суперсульфатного цемента) из товарной позиции 2523 ТН ВЭД ЕАЭС автотранспортным путем.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о снятии временного запрета, а Министерству иностранных дел — Исполком СНГ.

Будучи главой кабмина, Акылбек Жапаров 1 августа подписал изменения в постановление о запрете, установив его с 1 октября 2024 года на шесть месяцев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314477/
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Решение кабмина: запрет на ввоз в Кыргызстан цемента снят