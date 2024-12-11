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Экономика

Минэкономики прогнозирует ВВП в 1,4 триллиона сомов до конца года

По итогам 2024 года Министерство экономики и коммерции прогнозирует ВВП в пределах 1,4-1,5 триллиона сомов. Об этом сообщил глава ведомства Данияр Амангельдиев на встрече с журналистами в Бишкеке.

По его словам, крупные финансовые организации также дают положительные прогнозы по росту ВВП. Так, Евразийский банк развития прогнозирует темпы роста в пределах 8,7 процента, Всемирный банк в пределах 5,5 процента, а Международный валютный фонд в диапазоне 5 процентов.

Данияр Амангельдиев также отметил, что инфляция будет в целевом диапазоне.

Напомним, что по прогнозу ЕАБР рост экономики Кыргызстана составит 8,7 процента. Главным драйвером останется инвестиционная активность. Добавим, что Нацбанк прогнозирует инфляцию в пределах целевого уровня 5-7 процентов. Отметим, что по итогам 11 месяцев темп роста ВВП составил 9 процентов, а валовый продукт сложился в 1,2 триллиона сомов.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313769/
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