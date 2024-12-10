ВВП, инфляция, курс сома. Прогноз ЕАБР по Кыргызстану на 2025 год

Экономика Кыргызстана будет развиваться быстрее, чем в среднем по миру, благодаря сильному внутреннему спросу и активному росту экспорта. Промышленность будет расти опережающими темпами, а инвестиции останутся на высоком уровне. Прогнозируемый рост ВВП в 2025 году — 8,7 процента.
Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макропрогноз на 2025-2027 годы, в котором представлены основные ожидания по ВВП, инфляции, учетной ставке и валютным курсам в Кыргызстане.
ВВПРост ВВП в 2025 году прогнозируют на уровне 8,7 процента. Главным двигателем экономики останется высокая инвестиционная активность. Ожидается значительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в горнодобывающую отрасль. Дополнительный импульс дадут государственные инициативы в сфере водоснабжения, энергетики и дорожной инфраструктуры. Эти проекты финансируют при поддержке международных организаций.
Важным фактором станет рост производства в обрабатывающей промышленности, включая выпуск основных металлов, нефтепродуктов, текстильной продукции и строительных материалов.
Однако потребительская активность, достигшая пика в 2024 году, к концу 2025-го начнет постепенно снижаться, что может повлиять на внутренний спрос.
Таким образом, экономика в 2025 году будет развиваться благодаря инвестициям, международным проектам и росту ключевых промышленных отраслей.
«Кыргызстан сохранит лидерство по темпам роста ВВП в 2025 году. Основным драйвером экономики останется высокая инвестиционная активность, а дополнительный импульс обеспечит увеличение производства в обрабатывающей промышленности», — отметила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР Айгуль Бердигулова.
ИнфляцияК концу 2025 года аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 5 процентов. Однако рост мировых цен на продовольствие и повышение тарифов на электроэнергию могут усилить давление на внутренние цены. В то же время ослабление потребительского спроса и увеличение учетной ставки помогут сдерживать рост цен.
В среднесрочной перспективе инфляция сохранится в пределах целевых ориентиров 5-7 процентов. Ожидается, что повышение мировой стоимости продуктов продолжит влиять на цены в Кыргызстане, но дальнейшее увеличение учетной ставки стабилизирует инфляционные ожидания. В среднем за 2026–2027 годы инфляция составит около 5,9 процента.
«Мы ожидаем, что инфляция в 2025 году останется в целевом диапазоне. Давление со стороны роста цен на продовольствие на мировых рынках компенсирует снижение потребительской активности», — рассказала Айгуль Бердикулова.
Учетная ставкаОжидается, что к концу 2025 года учетная ставка составит около 9,25 процента. В дальнейшем, в среднесрочной перспективе, она будет стремиться к равновесному уровню примерно в 9,75 процента.
«Устойчивое закрепление инфляции в целевом диапазоне создает условия для возвращения учетной ставки к нейтральному уровню. Прогнозируем, что к концу 2025 года она составит 9,25 процента», — сообщила старший аналитик.
Справка 24.kg
Учетная ставка — это процент, под который Национальный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Она влияет на процентную ставку кредитования комбанками предпринимателей и простых граждан.
Курс сома
Прогнозируется, что в 2025 году курс составит 87–90 сомов за доллар США. Поддерживать его будут увеличение экспорта на фоне роста мировых цен на золото и замедление импорта.
В долгосрочной перспективе сом может постепенно ослабеть из-за сокращения разницы в уровне инфляции между Кыргызстаном и его торговыми партнерами.
Мы не прогнозируем резких колебаний сома.Айгуль Бердигулова
«Рост цен на золото в 2025 году может поддержать курс сома. В среднем за год он прогнозируется на уровне 87,4 сома за доллар», — сообщила Айгуль Бердигулова.
Какие есть риски?
Если глобальная экономика столкнется с более глубокой рецессией, чем ожидается, это скажется на внешнеэкономической деятельности Кыргызстана и замедлит рост экономики. Еще одним риском может стать задержка реализации запланированных инвестиционных проектов, что ограничит экономическую активность.
Существует вероятность оттока капитала с развивающихся рынков, что может вызвать колебания курса сома. Это приведет к ускорению инфляции и потребует более жесткой денежно-кредитной политики, чем планировалось.
Справка 24.kg
Рецессия — это когда экономика страны начинает слабеть. В это время люди тратят меньше денег, предприятия производят меньше товаров, растет безработица, а в целом экономическая активность снижается. Это может происходить из-за разных причин, например, из-за кризиса или падения спроса на товары и услуги.