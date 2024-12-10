ВВП, инфляция, курс сома. Прогноз ЕАБР по Кыргызстану на 2025 год

Экономика Кыргызстана будет развиваться быстрее, чем в среднем по миру, благодаря сильному внутреннему спросу и активному росту экспорта. Промышленность будет расти опережающими темпами, а инвестиции останутся на высоком уровне. Прогнозируемый рост ВВП в 2025 году — 8,7 процента.

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макропрогноз на 2025-2027 годы, в котором представлены основные ожидания по ВВП, инфляции, учетной ставке и валютным курсам в Кыргызстане.

ВВП

Рост ВВП в 2025 году прогнозируют на уровне 8,7 процента. Главным двигателем экономики останется высокая инвестиционная активность. Ожидается значительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в горнодобывающую отрасль. Дополнительный импульс дадут государственные инициативы в сфере водоснабжения, энергетики и дорожной инфраструктуры. Эти проекты финансируют при поддержке международных организаций.

Важным фактором станет рост производства в обрабатывающей промышленности, включая выпуск основных металлов, нефтепродуктов, текстильной продукции и строительных материалов.

Однако потребительская активность, достигшая пика в 2024 году, к концу 2025-го начнет постепенно снижаться, что может повлиять на внутренний спрос.

Таким образом, экономика в 2025 году будет развиваться благодаря инвестициям, международным проектам и росту ключевых промышленных отраслей.

«Кыргызстан сохранит лидерство по темпам роста ВВП в 2025 году. Основным драйвером экономики останется высокая инвестиционная активность, а дополнительный импульс обеспечит увеличение производства в обрабатывающей промышленности», — отметила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР Айгуль Бердигулова.

Инфляция

К концу 2025 года аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 5 процентов. Однако рост мировых цен на продовольствие и повышение тарифов на электроэнергию могут усилить давление на внутренние цены. В то же время ослабление потребительского спроса и увеличение учетной ставки помогут сдерживать рост цен.

В среднесрочной перспективе инфляция сохранится в пределах целевых ориентиров 5-7 процентов. Ожидается, что повышение мировой стоимости продуктов продолжит влиять на цены в Кыргызстане, но дальнейшее увеличение учетной ставки стабилизирует инфляционные ожидания. В среднем за 2026–2027 годы инфляция составит около 5,9 процента.

«Мы ожидаем, что инфляция в 2025 году останется в целевом диапазоне. Давление со стороны роста цен на продовольствие на мировых рынках компенсирует снижение потребительской активности», — рассказала Айгуль Бердикулова.

Учетная ставка

Ожидается, что к концу 2025 года учетная ставка составит около 9,25 процента. В дальнейшем, в среднесрочной перспективе, она будет стремиться к равновесному уровню примерно в 9,75 процента.

«Устойчивое закрепление инфляции в целевом диапазоне создает условия для возвращения учетной ставки к нейтральному уровню. Прогнозируем, что к концу 2025 года она составит 9,25 процента», — сообщила старший аналитик.

Справка 24.kg Учетная ставка — это процент, под который Национальный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Она влияет на процентную ставку кредитования комбанками предпринимателей и простых граждан.

Курс сома

Прогнозируется, что в 2025 году курс составит 87–90 сомов за доллар США. Поддерживать его будут увеличение экспорта на фоне роста мировых цен на золото и замедление импорта.

В долгосрочной перспективе сом может постепенно ослабеть из-за сокращения разницы в уровне инфляции между Кыргызстаном и его торговыми партнерами.

Мы не прогнозируем резких колебаний сома. Айгуль Бердигулова

«Рост цен на золото в 2025 году может поддержать курс сома. В среднем за год он прогнозируется на уровне 87,4 сома за доллар», — сообщила Айгуль Бердигулова.

Какие есть риски?

Если глобальная экономика столкнется с более глубокой рецессией, чем ожидается, это скажется на внешнеэкономической деятельности Кыргызстана и замедлит рост экономики. Еще одним риском может стать задержка реализации запланированных инвестиционных проектов, что ограничит экономическую активность.

Существует вероятность оттока капитала с развивающихся рынков, что может вызвать колебания курса сома. Это приведет к ускорению инфляции и потребует более жесткой денежно-кредитной политики, чем планировалось.