Итоги ноября. Экономика растет, а производство основных металлов сокращается

Экономика Кыргызстана растет 11 месяцев подряд. Валовой внутренний продукт страны увеличился благодаря промышленному производству и инвестициям.

Однако продолжает сокращаться выпуск основных металлов.

Редакция 24.kg делает обзор по официальным данным Национального статистического комитета. Насколько они соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике КР нет.

Как растет ВВП

По итогам ноября 2024 года ВВП Кыргызстана составил более 1,2 триллиона сомов. За январь — ноябрь рост экономики составил 9 процентов.

Нацстатком отмечает, что рост обеспечен расширением промышленного и аграрного производства, экспортом и инвестициями.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с 2023-м учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. КР — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.







В структуре ВВП Кыргызстана наибольшая часть, 50 процентов пришлась на услуги, что на 0,2 процента больше чем в 2023-м. Доля производства товаров увеличилась на 1 процент, строительства на 1,5 процента, а промышленности - на 0,5 процента. При этом доля сельского хозяйства сократилась на 1 процент.

Как растет промышленность

Промышленный сектор начинает восстанавливаться после слабых показателей в начале года из-за снижения производства металлов и химпродукции.

Отметим, что в Министерстве экономики прогнозируют экономический рост в 2025-м году за счет запуска крупных инвестиционных проектов, строительства энергетических и социальных объектов и восстановления ирригационных систем.

По итогам ноября 2024 года рост объемов промышленного производства составил 4,8 процента.

Рост обеспечен за счет производства:

очищенных нефтепродуктов — 80 процентов;

деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности — 31,4 процента;

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — 20,1 процента;

текстильного производства, производства одежды —13,8 процента;

фармацевтической продукции — 12,3 процента;

резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов — 9,9 процента.

Добавим, что производство основных металлов снизилось на 5,9 процента.

В то же время объемы производства электроэнергии, газа и пара выросли на 17,1 процента, водоснабжения и переработки отходов — на 6,4 процента.

Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром вырос благодаря увеличению производства, передачи и распределения электроэнергии на 15,4 процента. Кроме того, увеличился объем водоснабжения и очистки отходов в основном благодаря росту сбора, обработки и распределения воды, который составил 7,6 процента.

Что говорят международные организации?

ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз на 2025-2027 годы. В нем говорится, что в 2025-м рост экономики Кыргызстана составит 8,7 процента.

ВВП будет расти за счет высокой инвестиционной активности и роста производства в обрабатывающей промышленности.

Ожидается значительный приток инвестиций в горнодобывающий сектор, а также поддержка государственных инициатив в сфере водоснабжения, энергетики и инфраструктуры. Однако потребительская активность начнет снижаться в конце 2025 года, что может затормозить внутренний спрос.