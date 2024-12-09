Кыргызстан подготовит коммерческое предложение для поставок орехов в Турцию

Торговый представитель КР в Турции Чынгыз Токтобеков провел продуктивные переговоры с турецкими партнерами, направленные на укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщили в Минэкономики.

5 декабря 2024 года состоялась встреча с председателем палаты сушеного кофе и сухофруктов Анкары Айтачом Севимли и его коллегами. Обсуждали возможность поставок органических орехов из Кыргызстана в Турцию, вопросы логистики, качества продукции и условия продажи.

По итогам встречи было решено подготовить коммерческое предложение для продвижения кыргызских товаров. Также говорили о возможном визите турецкой делегации в Кыргызстан, чтобы изучить производство и потенциал двустороннего сотрудничества.

6 декабря прошла встреча с представителями турецкой организации KOSGEB, которая поддерживает малый и средний бизнес. Обсуждали сотрудничество с рабочей группой по развитию промышленности Кыргызстана. KOSGEB готова подписать меморандум с Министерством экономики Кыргызстана, что позволит обмениваться опытом и запускать новые проекты в сфере малого и среднего бизнеса.