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Экономика

Кыргызстан подготовит коммерческое предложение для поставок орехов в Турцию

Торговый представитель КР в Турции Чынгыз Токтобеков провел продуктивные переговоры с турецкими партнерами, направленные на укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщили в Минэкономики.

5 декабря 2024 года состоялась встреча с председателем палаты сушеного кофе и сухофруктов Анкары Айтачом Севимли и его коллегами. Обсуждали возможность поставок органических орехов из Кыргызстана в Турцию, вопросы логистики, качества продукции и условия продажи.

По итогам встречи было решено подготовить коммерческое предложение для продвижения кыргызских товаров. Также говорили о возможном визите турецкой делегации в Кыргызстан, чтобы изучить производство и потенциал двустороннего сотрудничества.

6 декабря прошла встреча с представителями турецкой организации KOSGEB, которая поддерживает малый и средний бизнес. Обсуждали сотрудничество с рабочей группой по развитию промышленности Кыргызстана. KOSGEB готова подписать меморандум с Министерством экономики Кыргызстана, что позволит обмениваться опытом и запускать новые проекты в сфере малого и среднего бизнеса.

Справка 24.kg

KOSGEB (Управление по поддержке и развитию малых и средних предприятий) — государственная корпорация, основанная в 1990 году по Закону № 3624 с целью улучшения положения предприятий обрабатывающей промышленности в экономике Турции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313608/
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