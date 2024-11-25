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Экономика

Эксимбанк Китая открыл региональное представительство в Ташкенте

22 ноября в Ташкенте состоялось открытие регионального представительства Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанк). Офис будет координировать деятельность банка в восьми странах Центральной Азии и Кавказа, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению и Грузию. Об этом пишет Spot со ссылкой на Министерство инвестиций РУз.

Вице-президент Эксимбанка Ян Дуннин отметил, что банк уже профинансировал более 50 проектов в Узбекистане на общую сумму свыше $3 миллиардов. Эти проекты охватывают ключевые отрасли экономики, включая химическую промышленность, энергетику, транспорт, сельское и водное хозяйство.

В ходе встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым обсуждены перспективы новых проектов в таких сферах, как гидроэнергетика, транспорт, телекоммуникации и водное хозяйство. Китайская сторона выразила готовность продолжить финансовую поддержку инициатив РУз.

Заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров также провел переговоры с делегацией Эксимбанка, в ходе которых обсуждались вопросы внедрения современных технологий в сельское хозяйство, а также реализации «зеленых» проектов и реконструкции ирригационных систем.

Информация о планах открытия регионального офиса в Ташкенте озвучена Эксимбанком КНР в январе этого года. В сентябре Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство.

Эксимбанк Китая основан в 1994 году и сегодня владеет активами на сумму более $800 миллиардов, являясь одним из ведущих финансовых институтов КНР, поддерживающим внешнюю торговлю и международное экономическое сотрудничество.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312163/
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