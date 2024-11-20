Оборот Ozon в Кыргызстане в третьем квартале 2024 года вырос в 11 раз

В Кыргызстане оборот Ozon в третьем квартале 2024 года показал рост в 11 раз. Об этом сообщили в компании.

Компания показала максимальную скорректированную EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за свою историю — показатель превысил 12,3 миллиарда сомов. Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 683,3 миллиарда сомов. При этом оборот Ozon в Кыргызстане за третий квартал 2024 года вырос в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Ozon продолжает инвестировать в развитие платформы и логистической инфраструктуры с фокусом на регионы. Благодаря этому число активных покупателей год к году увеличилось на 11 миллионов — 53,5 миллиона человек против 42,4 миллиона в третьем квартале 2023 года. Количество активных покупателей в Кыргызстане также значительно выросло за отчетный период — более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Продолжает расти и лояльность аудитории: по итогам квартала в среднем каждый покупатель делает заказ на Ozon уже 25 раз в год. В результате за третий квартал 2024 года компания доставила 371,5 миллиона заказов — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В Кыргызстане количество заказов выросло в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что достижение рекордного уровня EBITDA связано с ростом валовой прибыли, который был обеспечен за счет увеличения выручки финансовых сервисов и улучшения юнит-экономики.

«В третьем квартале текущего года выручка группы выросла на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 146,5 миллиарда сомов за счет продолжающегося роста выручки от услуг и процентной выручки финтеха. В сегменте электронной торговли Ozon продолжил инвестировать в развитие платформы и логистической инфраструктуры. С июля по сентябрь компания нарастила логистические площади более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом — общая площадь складской инфраструктуры под управлением Ozon превысила 3 миллиона квадратных метров. Ozon развивает логистическую инфраструктуру в Кыргызстане с начала 2023 года: в январе прошлого года компания запустила первый сортировочный центр в Бишкеке. Количество пунктов выдачи заказов Ozon по всей стране в третьем квартале 2024 года увеличилось в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Добавим, что Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 миллионов товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 53,5 миллиона активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 550 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.