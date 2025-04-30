Оборот Ozon в Кыргызстане вырос почти в четыре раза

Ozon Holdings PLC объявила финансовые результаты за первый квартал этого года, продемонстрировав значительный рост показателей в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что оборот Ozon в КР за первый квартал 2025-го вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество активных продавцов Ozon из Кыргызстана за год увеличилось почти в три раза.

Также сообщается, что число клиентов из нашей страны росло более чем в три раза год к году. Увеличилась и частота покупок: в среднем каждый покупатель совершает на Ozon более 27 заказов в год, что на пять больше, чем годом ранее. Количество заказов также заметно выросло — почти в четыре раза год к году.

Логистические мощности компании в КР включают сортировочный центр в Бишкеке и пункт приема заказов на территории рынка «Дордой».