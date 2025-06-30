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Бизнес

Все это можно купить на Ozon. Тест

Совместно с «Ozon Кыргызстан» предлагаем вам пройти тест и проверить, насколько вы шопинг-гений. Только один из этих товаров реальный. И да, мы тоже в шоке!

Ozon — это 370 миллионов товаров, среди которых есть все: нужное, удивительное и «а что это вообще?».

Без очередей и лишних движений! Заказывайте не выходя из дома, а доставку получайте в любом регионе Кыргызстана: в пунктах Ozon, в почтовых отделениях «Кыргыз почтасы», а с помощью курьерской доставки в Бишкеке заказ можно получить прямо у двери. Просто, быстро и с удовольствием — узнайте больше на сайте Ozon. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334472/
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