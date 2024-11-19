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Экономика

Еще мощнее. На Токтогульской ГЭС введен в эксплуатацию гидроагрегат № 1

На Токтогульской ГЭС введен в эксплуатацию гидроагрегат № 1. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Уточняется, что глава ведомства Таалайбек Ибраев принял участие в запуске.

Минэнерго
Фото Минэнерго

«Успешно завершена реконструкция гидроагрегата № 1 Токтогульской ГЭС, в эксплуатацию введена дополнительная мощность 60 МВт.

Работы по реконструкции начались в марте 2024 года. Проект реконструкции и обновления осуществила компания GE Hydro», — говорится в сообщении.

Токтогульская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на реке Нарын, расположенная в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области.

Напомним, ранее два гидроагрегата станции были обновлены. Всего было реконструировано три гидроагрегата, добавлено 180 МВт. Реконструкция четвертого начнется в 2025 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311610/
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