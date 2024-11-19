ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС: как дела в Кыргызстане

Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг уровня инфляции в октябре в странах ЕАЭС.

По ее данным, по итогам второго осеннего месяца уровень годовой инфляции в государствах Евразийского экономического союза составил:

в Армении — 0,6 процента;

Беларуси — 5,9 процента;

Казахстане — 8,5 процента;

Кыргызстане — 4,8 процента;

России — 8,5 процента.

По сравнению с декабрем 2023-го в октябре текущего года наблюдается замедление годовой инфляции в Казахстане на 1,3 процентных пункта, в Кыргызстане — на 2,5. Некоторое ускорение инфляции в Беларуси на 0,1 процентных пункта, в России — на 1,1, в Армении дефляция сменилась инфляцией.

В структуре потребительских цен замедление инфляции наблюдалось на продовольственные товары в Казахстане и Кыргызстане, на непродовольственные — в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России, на услуги — в Беларуси и Кыргызстане.

Поддержанию ценовой стабильности способствовали меры правительств и центральных (национальных) банков стран ЕАЭС по ограничению роста потребительской стоимости.

Уровень инфляции (Индекс потребительских цен) в соответствии со статьей 63 Договора о союзе является одним из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития. Комиссия на регулярной основе проводит мониторинг уровня инфляции в государствах объединения, напомнили в ЕЭК.