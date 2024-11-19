14:39
USD 86.50
EUR 91.43
RUB 0.87
Экономика

ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС: как дела в Кыргызстане

Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг уровня инфляции в октябре в странах ЕАЭС.

По ее данным, по итогам второго осеннего месяца уровень годовой инфляции в государствах Евразийского экономического союза составил:

  • в Армении — 0,6 процента;
  • Беларуси — 5,9 процента;
  • Казахстане — 8,5 процента;
  • Кыргызстане — 4,8 процента;
  • России — 8,5 процента.

По сравнению с декабрем 2023-го в октябре текущего года наблюдается замедление годовой инфляции в Казахстане на 1,3 процентных пункта, в Кыргызстане — на 2,5. Некоторое ускорение инфляции в Беларуси на 0,1 процентных пункта, в России — на 1,1, в Армении дефляция сменилась инфляцией.

В структуре потребительских цен замедление инфляции наблюдалось на продовольственные товары в Казахстане и Кыргызстане, на непродовольственные — в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России, на услуги — в Беларуси и Кыргызстане.

Поддержанию ценовой стабильности способствовали меры правительств и центральных (национальных) банков стран ЕАЭС по ограничению роста потребительской стоимости.

Уровень инфляции (Индекс потребительских цен) в соответствии со статьей 63 Договора о союзе является одним из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития. Комиссия на регулярной основе проводит мониторинг уровня инфляции в государствах объединения, напомнили в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311575/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Объем строительных работ в странах ЕАЭС увеличился: лидирует Кыргызстан
В Кыргызстане инфляционные оценки и ожидания показали снижение: исследование
По прогнозам кабмина, инфляция в Кыргызстане в 2024 году составит 4,2 процента
ЕЭК прогнозирует замедление экономической активности в Кыргызстане
Россия просит ЕЭК установить тарифную льготу на ввоз в страну сливочного масла
Внешний долг по ЕАЭС на суммарной основе сократился на $34 миллиарда — ЕЭК
Нацбанк Кыргызстана прогнозирует инфляцию в 6 процентов к концу 2024 года
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 6,5 процента
Анализ рынков фармацевтики, косметики и маркетплейсов проведут в странах ЕАЭС
Общие подходы в странах ЕАЭС ускорят вывод на рынок новых лекарств — ЕЭК
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к&nbsp;сому Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к сому
Доллар, евро и&nbsp;юань подорожали. Рубль и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; подешевели Доллар, евро и юань подорожали. Рубль и тенге — подешевели
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на&nbsp;месторождении Кумтор будут добывать еще 30&nbsp;лет Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
Бизнес
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
19 ноября, вторник
14:30
Удары вглубь России ATACMS. Путин утвердил обновленную ядерную доктрину Удары вглубь России ATACMS. Путин утвердил обновленную...
14:22
Акция «Сдай кровь — спаси жизнь» в поддержку онкобольных детей пройдет в Бишкеке
14:21
Обязательное страхование в Жогорку Кенеше назвали антинародным законом
13:58
ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС: как дела в Кыргызстане
13:40
Изменение климата. Уровень воды в Каспийском море может упасть на 18 метров