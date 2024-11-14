ЕЭК прогнозирует замедление экономической активности в Кыргызстане

Евразийская экономическая комиссия прогнозирует замедление экономической активности в Кыргызстане, сообщается на ее сайте.

Отмечается, что до конца ноября в странах Евразийского экономического союза сохранится позитивная тенденция деловой активности, при этом в ряде государств ЕАЭС рост замедлится. Такой прогноз дает департамент макроэкономической политики ЕЭК.

«В соответствии с динамикой совпадающих и опережающих индикаторов экономической активности во всех странах Евразийского экономического союза до ноября этого года включительно сохранится положительная динамика экономической активности», — говорится в сообщении.

«В Армении и Казахстане, находящихся в фазе подъема, ожидается ускорение роста. В Беларуси, Кыргызстане и России, где пройден пик экономической активности в первом полугодии 2024-го, рост замедлится», — считают в ЕЭК.