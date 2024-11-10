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Экономика

В ЕАЭС наибольший прирост сахарного производства зафиксирован в Кыргызстане

В ЕАЭС наибольший прирост сахарного производства зафиксирован в Кыргызстане. Об этом сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

По ее данным, в целом в странах ЕАЭС выросло производство сахара из свеклы.

Этот показатель достиг 4,1 миллиона тонн, что на 1,5 процента больше, чем годом ранее. Производство сахара в странах ЕАЭС в 2023 году достигло 7,3 миллиона тонн, это на 740 тысяч тонн превышает уровень 2022 года.

Российские предприятия выработали более 3,7 миллиона тонн сахара, что оказалось на 36 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.

Заводы Беларуси увеличили производство на 12,4 тысячи тонн, достигнув отметки в 296,2 тысячи тонн.

В Казахстане тоже наблюдался рост — на 5,3 тысячи тонн, итоговая выработка составила 20,8 тысячи тонн.

Но наибольший прирост сахарного производства был зафиксирован на заводах Кыргызстана, где производство увеличилось до 38,3 тысячи тонн. Это новый рекорд за последние четыре года, отмечает евразийская сахарная ассоциация.

Согласно отчетам, в настоящее время на территории государств ЕАЭС заняты в переработке сахарной свеклы 66 компаний: 57 в России, четыре в Беларуси, три в Казахстане и два в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310663/
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