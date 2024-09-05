В квартире бишкекчанина взорвалась люстра. Электрики устранили неисправность

Бишкекское предприятие электрических сетей (филиал ОАО «НЭСК») отреагировало на обращение жителя дома № 21 на проспекте Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам специалистов Западного РЭС, выездная бригада обнаружила и устранила дефект в электрощите. Напряжение в сети восстановлено и соответствует норме.

Напомним, 2 сентября около 23.00 произошел инцидент с перенапряжением, который привел к взрыву лампочки и люстры. По словам жителя, осколки разлетелись по квартире и был запах гари. Ранее у бишкекчанина из-за перенапряжения вышла из строя бытовая техника.