Размер Фонда защиты депозитов достиг 6,8 миллиарда сомов

Размер Фонда защиты депозитов на конец августа достиг 6 миллиардов 800 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кадырбек Букуев.

По его словам, за восемь месяцев этого года поступления составили 911,7 миллиона сомов, фонд увеличился на 15,6 процента.

Кадырбек Букуев отметил, что план фонда на 2024-й выполнен на 94,4 процента, к концу года его размер при таких темпах может достигнуть 7,2 миллиарда сомов.

Добавим, в 2008 году все банки обязали вступить в систему защиты депозитов. При вступлении в нее банки вносят в Фонд защиты депозитов 1 процент от уставного капитала и далее ежегодно перечисляют 0,2 процента от своих депозитов. Эти средства Агентство по защите депозитов увеличивает путем вкладов в ноты Национального банка, государственные ценные бумаги и государственные казначейские векселя.

В случае банкротства какого-либо банка агентство выплатит компенсации вкладчикам до 1 миллиона сомов.