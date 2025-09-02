По состоянию на 1 сентября 2025-го активы Фонда защиты депозитов достигли 8 миллиардов 670 миллионов сомов. С начала года показатель увеличился на 1 миллиард 200 миллионов сомов, или на 16 процентов. На конец 2024-го размер фонда составлял 7 миллиардов 470 миллионов сомов.

Как сообщили в Агентстве по защите депозитов, рост обеспечен за счет членских взносов участников в размере 601 миллиона 300 тысяч сомов, а также чистого инвестиционного дохода в объеме 593 миллионов 800 тысяч сомов.

Согласно плану на этот год, активы фонда должны составить 9 миллиардов 130 миллионов сомов. Таким образом, на 1 сентября план выполнен на 95 процентов.