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Экономика

Депозитная база банков Кыргызстана достигла 567,9 миллиарда сомов

Доверие населения к банковской системе продолжает расти. Депозитная база банковской системы за десять месяцев этого года увеличилась на 32 процента. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Азат Козубеков.

Рост депозитов свидетельствует о высоком уровне доверия к банковскому сектору и сохраняющихся сберегательных предпочтениях среди граждан и бизнеса.

На валютном рынке также сохраняется стабильность. Режим плавающего обменного курса обеспечивает гибкость при формировании курса, который определяется рыночным балансом спроса и предложения иностранной валюты. Сезонные факторы остаются основным драйвером колебаний.

Нацбанк, в свою очередь, продолжает проводить валютные интервенции исключительно для сглаживания резких колебаний курса. По состоянию на 25 ноября 2024-го объем чистой продажи иностранной валюты составил $113 миллионов.

Напомним, что НБ КР сохранил учетную ставку в 9 процентов, а кредитный портфель комбанков составил 314 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312248/
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