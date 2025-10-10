Инвестпортфель Агентства по защите депозитов вырос до 8,16 миллиарда сомов

Инвестиционный портфель Агентства по защите депозитов Кыргызстана вырос до 8,16 миллиарда сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, инвестиционный портфель агентства, средства которого размещаются в ценных бумагах, выпущенных кабинетом министров и Национальным банком, за 9 месяцев 2025 года вырос на 1 миллиард 352,63 миллиона сомов, или на 19,8 процента. Общая его сумма достигла 8 миллиардов 169,92 миллиона сомов.

Доходы от инвестиций Фонда защиты депозитов в государственные ценные бумаги за третий квартал 2025 года составили 265,5 миллиона сомов. Показатель вырос на 63,4 миллиона сомов, или на 31,3 процента, по сравнению с третьим кварталом 2024-го.

Рост доходов связан с диверсификацией средств из краткосрочных в долгосрочные государственные ценные бумаги и увеличением объема портфеля.

За 9 месяцев 2025 года общие доходы от инвестиций составили 742,5 миллиона сомов, что на 131,5 миллиона сомов (21,5 процента) больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Наибольший вклад в рост доходов внесли Государственные казначейские обязательства (ГКО): доход от них за 9 месяцев вырос до 646,2 миллиона сомов (против 254 миллионов сомов годом ранее).

По состоянию на 30 сентября 2025 года, доля вложений в Государственные казначейские векселя (ГКВ) и ГКО в совокупности составила 91,24 процента портфеля.