Более 9 миллиардов сомов составили активы Агентства по защите депозитов с января по сентябрь 2025-го. Такие данные содержатся в отчете ведомства.

Уточняется, что по состоянию на 30 сентября активы составили 9,136 миллиарда сомов. Это на 29 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем Фонда защиты депозитов достиг 9,07 миллиарда сомов (в 2024-м — 7,05 миллиарда).

Указано, что рост обеспечен за счет увеличения членских взносов до 5,27 миллиарда сомов и накопленной прибыли (3,54 миллиарда).

Главным источником дохода остается управление активами — 742,5 миллиона сомов.