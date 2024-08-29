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Экономика

Кумтор и новые успехи КР. Акылбек Жапаров о значении возврата месторождения

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что многие из нынешних социально-экономических достижений страны стали возможны благодаря возвращению месторождения Кумтор народу Кыргызстана. Об этом он сообщил на заседании кабмина, подчеркнув, что это событие стало важной вехой на пути к укреплению суверенитета республики.

«Два года назад мы вернули народу месторождение Кумтор. Считаю это решающей вехой в истории становления суверенитета страны. Ее значение лежит не только в материальной плоскости, как принято считать, но и в духовной, как бы странно это ни звучало, в отношении такой субстанции, как золото», — отметил глава кабмина.

Он также сказал, что в свое время Кумтор стал источником коррупции, которая проникла во все сферы жизни государства. По словам Акылбека Жапарова, для устранения этой проблемы потребовалось «хирургическое вмешательство».

«Кумтор был ошибкой нашей молодости, платой за наивность и беспечную открытость перед новым миром. Со временем он превратился в раковую опухоль коррупции, которая пустила метастазы во все сферы нашей жизни. В этих условиях без хирургического вмешательства было не обойтись, а оно стало возможным только при абсолютной стерильности помыслов. Уверен, что именно с ликвидации этой опухоли начался новый этап в жизни Кыргызстана», — добавил он.

Устранение коррупции, связанной с Кумтором, ознаменовало начало нового этапа в развитии республики. 

Акылбек Жапаров

По его мнению, текущие успехи страны, такие как строительство новых школ и дорог, повышение зарплаты, пенсий и пособий, а также укрепление государственной казны, являются прямым результатом возврата Кумтора.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303472/
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