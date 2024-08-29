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Экономика

О лидерстве Кыргызстана в ЕАЭС в строительстве рассказал министр экономики

Министр экономики Данияр Амангельдиев на встрече с журналистами объяснил, с чем связан высокий рост в строительной отрасли Кыргызстана среди стран Евразийского экономического союза.

По его словам, достижения республики происходят за счет средств, которые вкладывают в государственный сектор.

Чиновник добавил, что среди стран ЕАЭС у КР самый высокий показатель роста в строительной сфере — около 34 процентов. Он обеспечен большим поступлением инвестиций в сектор.

«Это свободные средства, которые есть в бюджете. Также рациональное использование средств именно на статью «Капитальные вложения». Это строительство в целом, не только соцобъектов. Есть очень хорошая динамика в возведении дорог и социальных объектов. В государстве строят ГЭС и новые заводы», — отметил Данияр Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303449/
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