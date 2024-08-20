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Экономика

Монету в честь 100-летия Кара-Кыргызской автономной области выпустил Нацбанк

В честь столетнего юбилея со дня образования Кара-Кыргызской автономной области Национальный банк КР вводит в обращение серебряную коллекционную монету «Кара-Кыргызской автономной области — 100 лет» из серии «Исторические события».

Монета посвящена важной вехе в истории Кыргызстана, когда в 1924 году учреждена Кара-Кыргызская автономная область, ставшая основой для формирования Кыргызской Республики.

Лицевая сторона монеты украшена логотипом, представляющим собой стилизованную цифру 100, которая напоминает о горах Ала-Тоо, национальном орнаменте и бесконечности. В нижней части изображен снежный барс — национальный символ Кыргызстана, и указан номинал «10 сом». Верхняя часть монеты отображает горы Ала-Тоо, а по окружности расположена надпись «Кара-Кыргыз автономиялуу облусу / Кара-Кыргызской автономной области — 100 лет».

На оборотной стороне герб Кыргызской Республики, окруженный стилизованными изображениями горных цветов Ала-Тоо. Надписи по бокам указывают на Национальный банк Кыргызской Республики. В нижней части нанесен год выпуска «2024», проба металла (Ag 925) и вес (28,28 грамма).

Монета имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызстана. Она помещена в акриловую капсулу и упакована в специальный футляр с сертификатом качества. Стоимость монеты — 4820 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302518/
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