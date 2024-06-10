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Экономика

Кыргызстан сэкономит до $2 миллионов за счет снижения таможенных пошлин с Ираном

Кыргызстан экспортирует в Иран фасоль, хлопковое волокно, орехи, коконы шелкопряда и другие товары. В декабре 2023 года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле, за счет чего ежегодная экономия на уплате ввозных таможенных пошлин для Кыргызстана может составить до $2 миллионов.

Средний размер ставки ввозной таможенной пошлины Ирана в отношении товаров Кыргызстана снизится с 17 до 3 процентов.

Сейчас выполняются внутригосударственные процедуры, чтобы соглашение вступило в силу. Его ратификацию одобрил комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Рассматривая баланс положительных эффектов для ЕАЭС и Ирана, можно выделить следующие моменты:

  • в торговле с Ираном страны ЕАЭС получают преференциальный доступ к 88 процентам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
  • в торговле с ЕАЭС Иран получает преференциальный доступ к 87 процентам товарной номенклатуры;
  • поставщики стран ЕАЭС при поставках продукции на иранский рынок смогут ежегодно экономить на уплате ввозных таможенных пошлин до $380 миллионов;
  • поставщики Ирана при поставках продукции на рынок ЕАЭС смогут ежегодно экономить на уплате ввозных таможенных пошлин до $50 миллионов.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что встречные уступки ЕАЭС иранской стороне предоставлены в отношении чувствительных сельскохозяйственных товарных позиций с возможностью применения тарифных квот и сезонного обнуления.

Добавим, импорт из Ирана в Кыргызстан включает различные продукты — чай, переработанные овощи и фрукты, финики, орехи, облицовочные плитки, изделия из стекла, химическая продукция, одежда, мебель и другое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296259/
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