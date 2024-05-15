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Экономика
Сюжет: Токтогульское водохранилище

Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые превысил уровень 2023 года

Объем воды в Токтогульском водохранилище достиг 8 миллиардов 245,3 миллиона кубометров. Об этом свидетельствуют данные ОАО «Электрические станции».

Отметим, что в 2023 году на 14 мая воды в Токтогулке было 8 миллиардов 184,85 кубометра.

Впервые с начала 2024 года объем воды оказался выше аналогичного периода 2023-го на 60,45 миллиона кубометров.

На сегодня приток воды превышает расход в девять раз. Он составляет 1 тысячу 143 кубометра в секунду, расход — 127 кубометров в секунду.

Отметим, что приток воды резко вырос в последние два дня и впервые с июня 2023-го превысил отметку в 1 тысячу кубометров.

Фото на главной: Мамасалы Ташматова — Токтогульское водохранилище
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293989/
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