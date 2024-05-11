Производителям Кыргызстана рекомендуют маркировать обувь до ввоза в Казахстан

Налоговая служба рекомендует отечественным производителям и экспортерам обувных товаров маркировать продукцию до ввоза в Казахстан или до помещения под таможенные процедуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно новым правилам маркировки и прослеживаемости обувных товаров РК, не допускаются оборот и вывод из оборота обувных товаров, а также их остатков, не маркированных средствами идентификации.

Кроме того, маркировка остатков обувных товаров, реализуемых в Казахстане, осуществляется до 1 июня этого года.

До 1 июня маркировку продукции можно провести после ее помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в складских помещениях импортера.

Отметим, в РК внесены изменения в правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров.