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Экономика

В 2023 году чистая прибыль «Кыргызалтына» составила 12,65 миллиарда сомов

В 2023-м доход «Кыргызалтына» составил 14,8 миллиарда сомов, а чистая прибыль — 12,65 миллиарда. Итоги деятельности за прошлый год опубликованы на сайте открытого акционерного общества.

Отмечается, что показатели чистой прибыли стали самыми высокими за всю историю существования ОАО.  

В отчете говорится, что ОАО «Кыргызалтын» удалось вывести три филиала из четырех на чистую прибыль. Кроме того, на собрании акионеров принято решение перевести 100 процентов прибыли компании в виде дивидендов в бюджет государства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291815/
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