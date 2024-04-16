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Экономика

Драйвером экономики Кыргызстана будет инвестиционная активность

«Полагаем, что инвестиционная активность продолжит играть роль ключевого драйвера экономики в течение этого года», — говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.

Отмечается, что рост ВВП Кыргызстана продолжил ускоряться, составив 8,8 процента в январе — марте 2024-го. Расширение деловой активности сформировано инвестиционным и потребительским спросом. Инвестиции выросли на 66,6 процента в годовом выражении.

«Наибольший рост отмечен в строительстве объектов водоснабжения и энергосектора (проектное финансирование ЕАБР в гидроэнергетике). Сильный потребительский спрос сложился на фоне увеличения реальной заработной платы и потребительского кредитования», — считают в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291604/
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