Драйвером экономики Кыргызстана будет инвестиционная активность

«Полагаем, что инвестиционная активность продолжит играть роль ключевого драйвера экономики в течение этого года», — говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.

Отмечается, что рост ВВП Кыргызстана продолжил ускоряться, составив 8,8 процента в январе — марте 2024-го. Расширение деловой активности сформировано инвестиционным и потребительским спросом. Инвестиции выросли на 66,6 процента в годовом выражении.

«Наибольший рост отмечен в строительстве объектов водоснабжения и энергосектора (проектное финансирование ЕАБР в гидроэнергетике). Сильный потребительский спрос сложился на фоне увеличения реальной заработной платы и потребительского кредитования», — считают в ЕАБР.