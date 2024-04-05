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Экономика

Россия расширила список товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке

С 1 апреля 2024 года в России расширен перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. Об этом напомнили в представительстве маркетплейса Wildberries в Кыргызстане.

В Бишкеке прошла международная выставка-платформа по аутсорсингу легкой промышленности Bee-Together в Бишкеке. На площадке собралось более 200 представителей швейных и трикотажных предприятий Кыргызстана, международные бренды и сети магазинов одежды России и стран СНГ.

Директор по связям с госорганами Wildberries в Кыргызстане Ксения Школьникова рассказала участникам форума о возможностях платформы для экспорта швейной и текстильной продукции из Кыргызстана и необходимости маркировки товаров легкой промышленности для торговли в РФ.

Чтобы определить необходимость в маркировке ваших товаров, при создании карточки товара нужно ввести корректный код ТН ВЭД. Система автоматически укажет наличие требования контрольного идентификационного знака (КИЗа). С полным перечнем маркируемых товаров можно ознакомиться на сайте «Честный знак».

«В эти дни активно делимся на площадке экспертизой по работе с Wildberries. Консультируем по экспорту продукции и продажам на маркетплейсе, рассказываем о возможностях предпринимателей при открытии пунктов выдачи заказов по франшизе в Кыргызстане», — подчеркнули в компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290792/
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