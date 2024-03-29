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Экономика

Радиационный Кыргызстан. Как Россия помогает в рекультивации объектов

Жогорку Кенеш по инициативе главы государства готовится отменить мораторий на разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане. Особого восторга у населения идея не вызывает.

Урановые хвосты из советского прошлого республики до сих пор напоминают о себе и не реабилитированы до конца.

Практически весь мир помогает нашей стране бороться с последствиями работы опасных производств.

В том числе проблемой занимается российская государственная корпорация «Росатом». Она реализовала в республике несколько проектов и готова вложить в решение проблемы дополнительные средства.

Сколько хвостов в Кыргызстане

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, всего в Кыргызстане 92 хвостохранилища и горных отвала. В том числе в ведении МЧС — 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов с общим объемом отходов 11,9 миллиона кубометров.

В том числе 5,840 миллиона кубометров — радиоактивные отходы, 5,7 миллиона кубометров — токсичные.

Остальные объекты состоят на балансе хозяйствующих субъектов.

Хвостохранилища в республике закрывали с 1966 по 1973 год. Многие объекты размещены в пределах населенных пунктов, бассейнах трансграничных рек.

Как реабилитируют хвосты

Начальник отдела департамента по обращению с хвостохранилищами МЧС Бакытбек Асанкулов рассказал, что с 2012-го в Кыргызстане реализуют программу по реабилитации объектов уранового наследия. Работы на первом объекте начали в 2018 году. Это хвостохранилища в Каджи-Сае. Работы выполняет «Росатом».

Директор по госполитике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО «Росатома» Василий Тинин отметил, что КР является одним из примеров успешного развертывания работы.

«Сразу скажу, что начало было не очень. Но затем все пошло как надо, даже с опережающим эффектом. И, самое главное, у нас есть дальнейшие планы работ. На сегодня несколько объектов закончено. На одном идет работа, на 2024-й есть планы по еще нескольким объектам. Имея опыт, мы практически за те же деньги расширяем объем выполнения работ и реабилитированную территорию», — подчеркнул он.

Бакытбек Асанкулов рассказал, что на сегодня завершены работы по реабилитации объектов уранового наследия в населенном пункте Мин-Куш. Проект реализовали в 2019-2021 годах. Но это были не хвостохранилища, а объекты промышленной зоны и урановое наследие. Там проведена полная рекультивация.

Такие же работы провели в поселке Шекафтар Чаткальского района. «Мы перевезли шесть горных урановых отвалов за пределы населенного пункта. Один из объектов располагался у школы. Поэтому очень безопасно проводили работы», — сказал представитель МЧС.

В этом году планируют закончить четвертый объект, который находится близ Майлуу-Суу.

«Он расположен у населенного пункта, поэтому особое внимание уделено безопасности перевозок. Мы не торопимся. Работу временно приостановили. Планируем в апреле-мае ее возобновить и до конца года полностью закрыть объект», — заметил Бакытбек Асанкулов.

В госкорпорации «Росатом» отмечают, что у всех этих работ есть одна общая черта. Они позволяют решить сразу несколько вопросов. Инфраструктура создается не только, чтобы реабилитировать объект, — появляются новые рабочие и профессии. Развертывается система экомониторинга, который показывает населению, какое влияние оказывает объект на экологию во время работ. Эта информация открытая, публикуется, обсуждается с населением.

«Все экологические и социальные моменты находятся в круге нашего внимания при реабилитации таких территорий. Сейчас уровень технологий вырос до такой степени, что на сегодня везде в тренде максимально использовать вторично те продукты, которые используются в рекультивации, выводить из эксплуатации и по возможности максимально вовлекать территории для повторного применения», — подчеркнул Василий Тинин.

Работа с «Росатомом» продолжится

В начале недели стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил проект российско-кыргызского межправительственного соглашения о сотрудничестве при реабилитации территорий КР, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств.

Вопросами реабилитации продолжит заниматься госкорпорация «Росатом». Все работы за счет российской стороны.

В рамках соглашения с РФ планируется реабилитация пяти объектов.

«Летом начнем реализацию. У нас сойдутся два события. Мы должны закончить один проект и одновременно начать следующий. Есть понимание, как это делать, деньги Минфин на это выделит. Сейчас подписываем необходимые бумаги между двумя странами», — добавил Василий Тинин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290133/
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