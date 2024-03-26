«Росатом» и кабмин подписали соглашение о реабилитации хвостохранилищ

В Сочи на полях XIII форума «Атомэкспо» прошли переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообека Ажикеева.

Обсуждены вопросы реализации межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств — участников СНГ, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств», а также продолжение работ по ликвидации экологического и радиационного ущерба бывших урановых и горнорудных производств на территории Кыргызстана на период 2024-2030 годы.

По итогам встречи подписано соглашение между правительством России и кабинетом министров Кыргызстана о сотрудничестве при реабилитации территорий КР, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств.

Ожидается, что подписание соглашения будет способствовать улучшению экологической обстановки и эффективному использованию территорий, социально-экономическому развитию населенных пунктов, оставшихся после ликвидации производивших урановую продукцию предприятий, а также дальнейшему расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в области использования атомной энергии в мирных целях.