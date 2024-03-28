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Экономика

У Китая и Центральной Азии есть высокий потенциал сотрудничества

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов выступил на Боаоском азиатском форуме (БАФ), проходящем в эти дни в провинции Хайнань в Китае. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сессия «Диалог топ-менеджеров транснациональных корпораций (ТНК)» собрала руководителей китайских и транснациональных компаний, основная тема дискуссии — «Новые тенденции в локализации ТНК». Николай Подгузов представил ключевые тезисы, касающиеся роли и перспектив сотрудничества ЕАБР как ведущего многостороннего банка развития в Евразийском регионе и Китая. Он подчеркнул, что ЕАБР — основной многосторонний банк развития, специализирующийся на Центрально-Азиатском регионе. Инвестиционный портфель банка в странах-участницах превысил $15 миллиардов.

Центральная Азия на сегодня является крупным, стремительно растущим и перспективным экономическим регионом.

За последние 20 лет совокупный ВВП государств Центральной Азии увеличился более чем в 7 раз, а среднегодовой темп их экономического роста составил 6,2 процента. Для сравнения: у других развивающихся стран — 5,3 процента, а мира в целом — в среднем растет на 2,6 процента ежегодно.

Николай Подгузов отметил динамичное развитие экономических связей между Китаем и странами — членами ЕАБР. Товарооборот между ними продолжает активно расти, достигнув в 2023 году $314,8 миллиарда, что на 28,3 процента превышает результат предыдущего года.

Говоря о развитии экономических отношений Китая и Центральной Азии, председатель правления ЕАБР подчеркнул значительное увеличение объема прямых инвестиций Китая в регион, до $55,9 миллиарда, по оценке банка. Около половины этих инвестиций направлено в энергетический сектор. При этом обе стороны следуют принципу win-win, поскольку Китай получает доступ к ресурсам Центральной Азии, которые, в свою очередь, нуждаются в иностранных инвестициях для разработки собственных нефтегазовых ресурсов.

Николай Подгузов также выразил уверенность, что сотрудничество международных банков развития (МБР), включая ЕАБР, способствует масштабированию финансирования и увеличению количества совместных проектов, а это является важным фактором для достижения целей устойчивого развития в развивающихся странах.

«Мобилизация капитала, улучшение доступности рынков капитала, продвижение финансирования в местных валютах, объединение опыта проектирования, исследовательские проекты, техническая помощь и сотрудничество МБР могут способствовать успешной реализации крупных трансграничных проектов, обогащая экономику и уменьшая политические риски», — отметил председатель правления ЕАБР.

Для китайских компаний эффективное сотрудничество МБР — это доступ к значительному финансированию для проектов за пределами страны, особенно в частном секторе, однако потребуется участие китайских финансовых учреждений и сотрудничество с региональными МБР.

Кроме того, в контексте углеродных реформ и развития зеленой экономики китайские компании могут использовать свои знания и технологии, чтобы активно инвестировать в зеленые проекты и продукты, сотрудничая с банками развития для успешной реализации проектов и минимизации рисков.

Как многосторонний банк развития ЕАБР не только инвестирует в регион, но и содействует привлечению иностранных инвестиций, развивая партнерство с другими международными организациями и инвестиционными структурами, в этом контексте банк заинтересован в партнерстве с финансовыми организациями Китая.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290130/
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