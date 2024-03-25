Администрация президента ждет снижения учетной ставки Нацбанка в апреле

«Мы ожидаем от Национального банка снижения учетной ставки в апреле этого года», — заявил на закрытом брифинге журналистам высокопоставленный чиновники администрации президента.

По его словам, два года Нацбанк держит учетную ставку на высоком уровне. Это ультраконсервативная политика.

«С 1 марта 2022 года по декабрь 2022-го они держали ставку 14 процентов, и с декабря 2022 года по сей день — 13 процентов. Мы ожидаем от них снижения учетной ставки, потому что считаем, что это задерживает рост экономики, сильно увеличивает стоимость кредитов для нашего бизнеса и домохозяйств. Считаем, что мы пережили проблему инфляции и такая слишком острожная политика Национального банка в отношении учетной ставки не оправдана», — заключил высокопоставленный чиновник администрации президента.