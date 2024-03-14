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Экономика

В Бишкеке выросло количество частных котельных на газе

На сегодня в Бишкеке частным теплоснабжением занимается 14 организаций. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, сейчас на балансе этих компаний 29 котельных, работающих на природном газе. Они обеспечивают теплом порядка 7 тысяч многоквартирных и частных домов.

«Ранее введен мораторий на выдачу технических условий на цели электрического отопления и подключения к отоплению ТЭЦ. В итоге природный газ стал единственным доступным энергоресурсом для целей отопления многоквартирного сектора. Система централизованного теплоснабжения, ранее считавшаяся удобной и выгодной, в настоящее время стала неэффективной в условиях современного рынка. Сегодня предпочтительнее проводить газовые трубы или строить котельные, что является более эффективным решением», — отметил Арзымат Алдаяров.

Кроме того, благодаря совместным усилиям мэрии Бишкека и компании «Газпром Кыргызстан» по итогам 2023 года 19 угольных котельных столицы перевели на природный газ. Проект реализован в рамках меморандума, подписанного столичным муниципалитетом и компанией «Газпром Кыргызстан» в январе 2021-го. Соглашение разработано в целях реализации «Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском, Аламединском районах Чуйской области на 2021-2023 годы».

«По данным мэрии города, на сегодня в Бишкеке работают 72 котельные, из них 55 — на природном газе, 15 — на электроэнергии, по 1 — на угле и пару. Совместно с городскими властями мы работаем над тем, чтобы перевести на природный газ оставшиеся котельные», — заключил Арзымат Алдаяров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289002/
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