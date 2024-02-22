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Экономика

Кыргызстан хочет перевести чиновников на электромобили за счет гранта

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев и директор офиса KOICA в КР Лим Суен обсудили реализацию проекта перевода государственного автопарка на электромобили за счет грантовых средств KOICA. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министр отметил, что развитие зеленой повестки представляет особую важность для Кыргызстана. Ожидается, что реализация проекта «Электромобили и сеть электрозарядных станций», представляется весьма важной и внесет вклад в проводимую кабинетом министров КР работу по продвижению экологического вида транспорта.

Проект предполагает пилотным этапом перевод части государственных органов страны, а также ОАО «Кыргыз почтасы» на электромобили.

Кроме того, также предполагается установка электрозарядных станций и передача корейского опыта развития электротранспорта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287439/
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