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Экономика

Кыргызстан и Турция договорились о преимуществах при двусторонних перевозках

Подписан протокол о внесении изменений в договор о международном автомобильном маршруте между правительствами Кыргызстана и Турции. Решение принято на 11-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии, передает Минтранс.

Благодаря этому автоперевозчики двух стран получат преимущества при двусторонних и транзитных перевозках грузов из Кыргызстана в Турцию и из ТР в КР без получения международных бланков разрешений.

«Это историческое событие считается большим достижением, в частности в транспортной отрасли. Ожидается, что принятое решение будет способствовать росту торговли между двумя государствами», — подчеркнули в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286728/
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