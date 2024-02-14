Кыргызстан и Турция договорились о преимуществах при двусторонних перевозках

Подписан протокол о внесении изменений в договор о международном автомобильном маршруте между правительствами Кыргызстана и Турции. Решение принято на 11-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии, передает Минтранс.

Благодаря этому автоперевозчики двух стран получат преимущества при двусторонних и транзитных перевозках грузов из Кыргызстана в Турцию и из ТР в КР без получения международных бланков разрешений.

«Это историческое событие считается большим достижением, в частности в транспортной отрасли. Ожидается, что принятое решение будет способствовать росту торговли между двумя государствами», — подчеркнули в Минтрансе.